Alexander Probst, una de las primeras víctimas de estos abusos que ofreció sus testimonio en 2010, describió al influyente sacerdote como un "matón conocido, no era un abuelo bueno". "Esa es la imagen que me hice de Ratzinger, y eso no va a cambiar", dijo en aquel momento, según el periódico alemán Bild.