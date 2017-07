Los círculos políticos europeos, la OTAN y los expertos en seguridad de Washington aún no han emitido una palabra sobre el avance que permite a los khomeinistas extender su influencia militar de forma exponencial en Irak y Siria. Sin embargo, si no son detenidos por el único que los puede detener pacíficamente (Moscú), Irán gana ampliamente y será el preludio de reclamos fronterizos inmediatos con una nueva crisis política y escalada militar en la región a la que ya no podrá escapar Arabia Saudita, Jordania e incluso Israel.