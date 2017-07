"Soy un ciudadano sirio como cualquier otro. Vivo y veo el horror que ocurre en nuestro país. La esperanza nunca está perdida", señaló. No obstante, consideró que no es una guerra civil y acusó a los rebeldes. "Son personas tomando nuestro lugar. Es una guerra contra el pueblo. El pueblo y el gobierno están unidos contra los invasores que están tomando nuestro país", señaló. No hizo referencia a los ataques de gas del régimen sirio sobre poblaciones civiles.