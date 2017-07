Los astilleros tuvieron una transición difícil, se perdieron muchos puestos de trabajo y hubo sucesivas quiebras, cambios de mano y hasta una mudanza a la orilla opuesta del río. Es cierto que ya no son lo que eran pero aún allí se construyen y arreglan barcos. Lech Walesa, como la industria en donde se hizo famoso, tuvo una década en el gobierno muy complicada. Probablemente un simple electricista sin mayor nivel educativo no estaba preparado para ser Jefe de Estado y tal vez aquel primer sindicato independiente no contaba con la organización necesaria para gobernar un país como partido político. El carismático bigotudo cuyo rostro apareció en todos los diarios del planeta, pronto perdió apoyo y la vorágine política de los años 90 y 2000 se deglutió al mito. Su caótica gestión, repleta de desaciertos fue rematada por una denuncia que el actual gobierno y sus seguidores repiten insistentemente: Walesa, el símbolo de la caída del comunismo, fue un colaborador de la policía secreta del régimen al menos hasta su despido en 1976. Hay numerosos libros e informes que afirman probar esta conexión y las explicaciones del ex presidente han sido hasta ahora ambiguas, esquivas, entre la negación, las acusaciones y las justificaciones vagas ¿Cómo saber cuánta verdad existe en aquellos documentos del régimen comunista? Eran tiempos de propaganda, de miedo, de paranoia, censura y prisioneros políticos. Y si Walesa efectivamente colaboró con el régimen, ¿quién sabe bajo qué condiciones o presiones lo hizo? Hoy al gobierno le sirve tenerlo de enemigo mientras él se recluye en presentaciones públicas por las que cobra importantes sumas.