Navarro-Valls también hizo referencia al segundo encuentro que mantuvo con Juan Pablo II en el que le planteó las dudas que le generaban semejante puesto jerárquico. "Recuerdo una cosa que me ha servido muchas veces luego. Le dije: 'Santo Padre, esto es una responsabilidad muy grande para mí. Es un tema capaz de angustiar a cualquier persona'. Y me dijo algo que me ha servido muchas veces en la vida: 'No se puede hacer bien un trabajo si solo se piensa en la responsabilidad. Si solo se piensa en la responsabilidad entonces te sientes como amarrado, como encerrado dentro de esa responsabilidad'. Fue un consejo muy sabio que me ha ayudado muchas veces y del que he sacado mucho partido a lo largo de esos 22 años trabajando con él".