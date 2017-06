Elise, en tanto, vivió en una isla vecina –Koh Phangan– donde las fiestas de la luna eran frecuentes. Pasaba sus días en un retiro de yoga y tantra. "No creo en lo que la policía nos dijo. Tememos que alguien más esté involucrado. Cada vez más creemos que la información de la policía no es la explicación al caso", señaló la madre Michele Van Egten en declaraciones a la revista Der Farang. Para los agentes oficiales el tema no debería estar en la agenda. "Esta noticia es vieja, ya fue desestimada. No hay nada más que decir", según indicó el diario News de Australia.