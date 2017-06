Pero específicamente, el zyzzyva fue hallado por primera vez en Brasil en 1992. Y fue su descubridor, el entomólogo irlandés Thomas Lincoln Casey, quien le dio su extraño nombre. 25 años después, consiguió que fuera reconocido oficialmente por el diccionario más prestigioso de inglés. El origen de la palabra no tiene explicación y no posee etimología conocida, según consignó The Washington Post.