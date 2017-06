La investigación, publicada en el Journal of American Society of Echocardiography, explica que cuando alguien sufre estrés emocional causado, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido o un desengaño amoroso, algunas partes del corazón se llenan de pequeñas cicatrices que hacen que el músculo pierda elasticidad y que no se contraiga correctamente. Por tanto, el corazón puede romperse literalmente.