Las entrevistas de Boder fueron preservadas después de su muerte en 1961. Seis años después, una porción de sus archivos fueron obsequiadas al Cumming center for the History of Psychology de la Universidad de Akron, en Ohio. Entre los materiales había una caja con 48 carretes de cinta metálica que contenían las entrevistas con aquellos sobrevivientes del Holocausto.