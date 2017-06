Todas las personas recibieron "ropa" para no mostrar piel que los censores consideran excesiva. Pero la vestimenta no era suficiente para la madre de la escena. Sin estar en bikini ni en posición sugestiva (ni aunque eso fuera un argumento válido), la empresa decidió retirarla completamente de la escena. El vacío fue cubierto con una pelota con diseños de Winnie the Pooh.