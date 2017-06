Antes del episodio, el presidente francés había culminado con solo cinco palabras una exitosa estrategia diplomática que también incluyó un calculado apretón de manos con su par estadounidense, Donald Trump. "Make the planet great again", escribió Macron en inglés parafraseando el lema de Trump "Make America great again" (Hacer América grande de nuevo), al final de su dura respuesta a la decisión de Washington de retirarse del Acuerdo de París.