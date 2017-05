El activista y sus dos socios no han dado señales de vida desde el domingo pasado. La esposa de Hua Haifeng fue finalmente informada el martes de la detención de su marido a través de un llamado telefónico de las autoridades locales, pero no pudo obtenerse informaciones acerca de las otras dos personas. La mujer comentó que la persona que la llamó le dijo que no necesitaba conocer los detalles, sólo que no podría ver, hablar o recibir dinero de su esposo, quien es el sostén económico de la familia.