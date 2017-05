La terrorista fue expulsada de la banda por pedir perdón a las víctimas. Ese arrepentimiento le permitió en 2016 el beneficio de las salidas transitorias. "Las muertes de este comando me duelen en lo más profundo del alma y aun más por no haber podido hacer nada por evitarlas. Yo tan sólo tenía 20 años y aún así me jugué la vida en ese intento. Me costó siete años de mi vida en Argelia y que se me condenara a una pena terrible", confesaba López Riaño en un texto remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el año pasado.