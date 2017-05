La BBC muestra su asombro ante la no presentación de ningún candidato de la Guardia Revolucionaria Islámica, que decidió no presentar a nadie de sus filas. El ex comandante del CGRI, general Mohsen Rezai, no estará en esta elección. Y los trascendidos sobre el ex jefe del CGRI, Rahim Safawi, no han sido mas que rumores.