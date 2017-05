No obstante, dijo también que mantendrá una mente abierta y no juzgará a Trump hasta que no escuche sus puntos de vista durante su reunión del 24 de mayo. "Incluso aunque uno piense de forma diferente, debemos ser muy sinceros sobre lo que cada uno piensa", comentó Francisco, agregando que espera hallar "una puerta al menos abierta en parte" para dialogar con Trump y poder contribuir a la causa de la paz mundial.