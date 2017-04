"No hace falta decir que estos individuos no trabajan por necesidad. La gran mayoría de los estadounidenses trabajan porque su supervivencia depende de un salario. En cambio, Mayer, Immelt y Cook se podrían jubilar mañana y aun vivir muy cómodamente hasta el final de sus vidas, y les quedaría mucho para pasar a la generación siguiente: su valor neto conjunto es de casi USD 1.500 millones", argumentó el autor. Pero, desde luego, el fenómeno sociológico no tiene que ver con las necesidades materiales: "Tiene que ver con la exhibición pública de la productividad como un símbolo del poder de clase".