La ignorancia es una característica de la especie, argumentaron Steven Sloman y Philip Fernbach en su libro The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone (La ilusión del conocimiento: por qué nunca pensamos solos). Los expertos en ciencia cognitiva argumentaron que los seres humanos han evolucionado en el contexto de la colaboración, por lo cual pueden ser pensadores muy limitados en el plano individual, pero de enorme profundidad en el plano colectivo.