Un importante empresario brasileño testificó que Lula le pidió destruir pruebas que lo vinculaban en caso de corrupción

Leo Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña OAS condenado por el caso Petrobras y antiguo amigo del ex mandatario, además confirmó ante el juez Sergio Moro que el ex presidente de Brasil recibió un lujoso apartamento y lo vinculó con sobornos. El testimonio podría llevar al líder del PT a la cárcel