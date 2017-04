El lazo "falla por una interacción compleja entre la deformación del centro del nudo debida al impacto, la oscilación dinámica del movimiento que se produce al andar y las fuerzas de la inercia de los lazos y los extremos libres del nudo". A esa conclusión llegaron, luego de varios estudios, Christopher Daily-Diamond, Christine Gregg y Oliver O'Reilly, según publicaron en el artículo "The roles of impact and inertia in the failure of a shoelace knot" ("Los papeles del impacto y la inercia en la falla del lazo de los zapatos").