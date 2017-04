Los campos del sí y del no "no tuvieron las mismas oportunidades", declaró Cezar Florin Preda, integrante de la misión de observación. "Modificaciones tardías en el procedimiento del escrutinio suprimieron importantes garantías", agregó, refiriéndose a la decisión del Alto Consejo Electoral (YSK) de validar los votos que no estaban marcados con un sello oficial.