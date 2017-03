En Colorectal Cancer Incidence Patterns in the United States, 1974–2013 (Patrones de incidencia del cáncer colorectal en los Estados Unidos) los investigadores compararon que la probabilidad de sufrir cáncer colorectal en ese grupo de edades "ha aumentado al nivel de aquellos nacidos alrededor de 1980". Aunque actualmente los exámenes no se aconsejan antes de los 50 años, los autores consideraron que este resultado llamativo amerita que se considere "la necesidad de una conciencia mayor entre clínicos y público en general, y un estudio etimológico para elucidar las causas de la tendencia".