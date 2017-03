El joven explica que su rutina es producto de mucho entrenamiento. "Suelo ejercitarme a diario. Un día, logré expandir y dislocar mis hombros. El resultado fue impresionante. Así me di cuenta cuán fácil me resultaba sacarlos de su sitio y llevar los brazos hacia atrás. Primero me dolía un poco peor ya no me duela nada", explicó.