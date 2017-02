Pero el sueño no duró. Hoy muchos de los enormes galpones están vacíos. La luz que se filtra por los ventanales rotos ilumina escombros y a una agresiva perra que cuida de sus cachorros. Ladra y el sonido choca contra las paredes cubiertas de grafittis. Telarañas envuelven viejas columnas de madera. Parte del techo ha colapsado, algunos muros también. Las palomas rebotan entre las vigas, y sólo algunas respiran. Botellas de cerveza por doquier son los restos de alguna fiesta a la que no todos fueron invitados. Alguna vez estos amplios espacios albergaron a más de 40 mil trabajadores, pero ahora sólo albergan a algunos canes, ratas e insectos. Todavía quedan las marcas negras de las cenizas y el humo. No hay puertas, no hay vigilancia, no hay protección, no hay nada más que años de abandono y el olor de algo putrefacto. El olor de la guerra.