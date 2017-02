Con todo, la vida no sería sencilla. Debido a que en la mayoría de los planetas se da el fenómeno llamado acoplamiento de marea —como el tiempo que tardan en girar sobre su eje es el mismo que tardan en girar alrededor de la estrella, siempre la misma cara del planeta enfrenta a la estrella— la superficie de estos globos se parte en dos: una mitad iluminada por este astro de 2.300° C (menos de la mitad de los 5.500° C del Sol) y por ende caliente y con posibilidad de tener agua en estado líquido, y la otra helada y en perpetua oscuridad. "La atmósfera, que presumimos que está presente porque de lo contrario no existiría la vida, permitiría que algo del calor se moviera de un lado a otro", se explicó en Quartz. "Pero eso sucedería mediante huracanes planetarios que podrían ser peores que los de Categoría 5 que hacen estragos en la Tierra".