Aún no han podido interrogarlo porque sigue bajo supervisión médica en la unidad psiquiátrica del hospital del Mar. Sin embargo, según Jordie Jané, el consejero del Interior, "no hay ningún indicio que haga pensar que fuese un ataque terrorista." El trastornado no tiene ningún antecedente de este tipo aunque si había sido detenido por conducir alcoholizado y drogado en su país. En los medios españoles ya lo apodan "el kamikaze de butano".