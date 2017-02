La ex amiga de Cassidy -de quien no trascendió el nombre por ser menor- continuó el diálogo, perturbada: "No, Linda. Nunca hubiera hecho eso y no estaba sólo sentada allí. Le decía al muchacho que la dejara ir y preguntaba qué estaba pasando. Cuando uno de los chicos estaba por entrar (a la habitación) de nuevo ahí fue cuando lo abofeteé y la dejaron ir… Realmente pensé que ella había dicho 'sí' o que sólo la estaban besando o algo, pero si hubiera sabido que la estaban violando habría tirado la puerta abajo. Nadie, ni los animales, deberían pasar por la violación que atravesó Cass. Deseé no abandonarla a ella como amiga porque realmente creo que si hubiera estado a su lado quizás ella aún estaría aquí".