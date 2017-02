"Puede que haya uno o dos pastores que todavía creen que las mujeres no pueden liderar. Pero debido al trabajo que he hecho en los últimos años, no me veían como una mujer sino como una persona que podía desempeñar bien el cargo", dijo a la BBC en relación a sus ocho años de experiencia en el parlamento de Turcos y Caicos, un país con apenas 35.000 habitantes.