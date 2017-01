"Mis años de formación fueron años de trauma y ansiedad", dijo en una entrevista con Rich Tenorio al periódico The Times of Israel. "Bloqueé casi todo. Hice muchos años de terapia pero no pude acceder a los recuerdos de mi infancia. Un psiquiatra me dijo que la razón de ese bloqueo era para protegerme a mí mismo", agregó.