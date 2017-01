La potencia transformadora del capitalismo fue plenamente reconocida por Carlos Marx y Federico Engels como redactores del Manifiesto Comunista y, nada menos, que por el genial arquitecto de las Cuatro Grandes Modernizaciones de China, Deng Xiaoping, que en 1978 lanzó su célebre frase que iba a cambiar las relaciones de poder y la economía mundial: "No me importa el color del gato sino que sepa cazar ratones". El gato rojo, el colectivismo estalinista, no sabía cazar ratones, mientras que el capitalismo que vendría a ser el gato azul si sabia cazar ratones, o sea era capaz de crear riqueza para las naciones y las sociedades