"Estas acusaciones van demasiado lejos —continuó Sokołowski— Es verdad que PiS está tratando de reformular parcialmente el sistema político, y que su principal objetivo es centralizar la toma de decisiones políticas, fortaleciendo al Ejecutivo. Estos cambios ciertamente hacen menos liberal y deliberativa a la democracia polaca en comparación con su versión previa. No obstante, no se hicieron cambios relevantes en las reglas electorales, lo que indica que PiS no tiene intenciones de debilitar los mecanismos democráticos básicos".