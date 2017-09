Irma se acercaba lentamente y a pesar de los ruegos de todos a mi alrededor, no pensaba irme a ningún lado. No era la primera vez que un huracán se perfilaba a desatar toda su furia desde que llegué a la "Capital de las Américas" allá por 2011. Se me viene a la mente la "súper tormenta" Sandy, que en octubre de 2012 ocasionó grandes daños materiales en la costa noreste de los EEUU, pero logró perdonarnos en gran parte aquí en la ciudad de Miami y alrededores.