Asustado, pero con determinación, trató de buscar a sus compañeros: "Encontré a dos de mis amigos, pero faltaban otros dos. Creemos que uno saltó por mi ventana porque tenía acceso a la calle, pero no había salida. Otro creemos que está en un hospital". Según agregó, no ha podido tener confirmación sobre su estado, ya que las vías telefónicas continuaban congestionadas. Sin embargo, agregó que no cree que sigan entre los escombros.