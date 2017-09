"No creo que exista mujer sin haber padecido esta pesadilla….en mi caso hasta dejé de usar vestido cuando utilizaba transporte público…era una pesadilla. Miles de historias…en México es 'lo normal', porque todo se les permite…Alguna vez una cámara en el metro grabó el ataque a una chava (joven) y luego decía "es que ellas no denuncian"…bueno, pero allí tienes la prueba ¿no?….de todos modos si denuncia malo y si no denuncias también. En el caso de la grabación qué más evidencia querían, esa actitud prepotente hasta en la alberca lo he vivido, me ha pasado que van nadando y no les importa si te golpean, a muchos les vale y siguen en su carril aunque te hayan visto, es en todas las esferas de nuestra vida social, pasan sobre de ti en todos los niveles", comenta Laura.