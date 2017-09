"Me preocupa muchísimo. Mientras no haya gobernadores que rindan cuentas es muy difícil evitar la degradación de la política. Tenemos que parar esto para que no sigan viendo las gubernaturas como un espacio para enriquecerse y no para el servicio social", expresó en junio a Infobae Candelaria Ochoa, diputada por el izquierdista Movimiento Ciudadano (MC).