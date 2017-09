El terreno y lo que escondía "pudo pasar desapercibido porque Tijuana es una ciudad extensa y los grupos criminales tenían corrompidas a las autoridades locales. Es una zona que está en la periferia y no es visible y el punto nodal nos lleva a la pregunta de dónde estaban las autoridades gubernamentales. Cuando menos un 30% de esos cuerpos ha sido reclamado por alguna asociación que ha estado al pendiente de ese tipo de casos. No hay investigación, no hay seguimiento, hay impunidad y son hechos preocupantes", afirma a Infobae Jorge María Ramos, experto en Seguridad del Colegio de la Frontera Norte.