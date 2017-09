"Cuando presentamos un decálogo para participar en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se levantó una señora y nos empezó a insultar a decirnos que nos regresáramos a nuestro país. Todos se sentían como que no hay discriminación porque todos son morenos claros, pero cuando vieron eso, al menos las personas que estaban ahí se dieron cuenta que sí hay discriminación, que ellos no sean discriminados no significa que no exista", señala Celeste, que vive en la Ciudad de México.