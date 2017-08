"Primero querían que firmara que era miembro de Los Zetas, luego del Cártel del Golfo, luego de la Familia Michoacana. No podía firmar porque después del proceso de tortura no sentía las manos, no podía ni levantar ni el lápiz, si hubiera estado mas cuerdo a lo mejor sí hubiera firmado. No fue una decisión consciente no firmar sino natural por la 'madriza' que me pusieron", recuerda.