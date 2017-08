Eduardo Balarezo, uno de sus abogados, resaltó que el riesgo de no recibir el pago de sus honorarios representa un problema para sus tareas. "Necesitamos tener la seguridad que nuestras tarifas serán pagadas. No queremos hacer de esto solo sobre los pagos, pero necesitamos estar aptos para defenderlo. Sin poder cobrar, no podemos contratar al equipo que necesitamos para defender al señor Guzmán", advirtió.