Desde que estalló el escándalo, en México han salido a relucir nombres como el del ex seleccionado tricolor Pavel Pardo, socio en la empresa deportiva "Grupo Deportivo Márquez Pardo". En la compañía "Servicios Educativos y de Negocios", aparece el nombre de Juan Carlos "Pájara" Chávez, ex futbolista y ex técnico de la selección sub 20.