"Siempre me dicen asesino porque me tocó luchar contra el narcotráfico, y lo volvería hacer", respondió Calderón a los inconformes. En un primer momento el ex mandatario decidió guardar silencio, pero cuando elementos de seguridad estaban por retirar a los manifestantes, encendió el micrófono y cuestionó al activista José Alberto Pech Tzec, presidente en Quintana Roo de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación –una agrupación nacional dedicada a la protesta social.