Después de su divorcio Rubén intentó una nueva relación en la que "ya tenía otra mentalidad y como me di cuenta que muchas cosas no eran correctas las estaba intentado cambiar. Me porté lo mejor que pude. Hice a un lado todo lo que ya sabía que le hacía daño a mi pareja y la relación terminó porque ella no se sentía cómoda. Aún así me siento bien donde estoy y pienso que todo lo que he pasado ha valido la pena y estoy tratando de aprender más".