"Es un uso un poco más publicitario, un día que fuimos a uno de esos grandes almacenes de ropa, nos dimos cuenta que los maniquís no tienen cara. Uno ve la ropa en el maniquí y no tiene ninguna expresión es como si no transmitiera nada. Y entonces se nos ocurrió que el sistema que usamos para asistencia tuviera la capacidad de proyectar la cara de cualquier persona en el maniquí. Mejor explicado: la idea es que si vas a una tienda y te gusta un vestido que tiene el maniquí, tu cara se pueda reflejar en la del maniquí y así puedas tener una idea más clara de cómo se te podría ver ese vestido", señaló el investigador.