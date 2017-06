"No lo aceptamos, también para los voceros de la mafia del poder les decimos que vamos a actuar de manera responsable. No es que vamos a llamar a confrontación, a la violencia, no, tenemos la razón, ganó la maestra Delfina y lo vamos a probar. No vamos a aceptar ningún fraude electoral", dijo en un mensaje López, quien se lanzará a los comicios presidenciales del 2018.