"Me dio mucho gusto. No por una cuestión personal, no fue un reconocimiento a mi persona. La verdad es que es un reconocimiento a la Ciudad de México, a la sociedad civil, al movimiento LGBT (Lésbico, gay, bisexual y transexual). Tuve la fortuna de estar en un momento muy relevante, de presentar en 2009 a nombre de todas las organizaciones la propuesta para el matrimonio igualitario", dijo Razú a Infobae.