En diálogo con Infobae, Ricardo Fabre, Collective Academy –institución especializada en la educación de emprendedores- aseguró que no es que el mexicano no sea ingenioso, el problema es que por un lado los centros de investigación "no se hablan" con las empresas, por otro lado está mal visto que los científicos vendan sus investigaciones a los grandes centros corporativos y, en tercer lugar, que la cantidad de alumnos enrolados en estudios relacionados con investigación son muy pocos.