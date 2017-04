"Manifiesto profundo dolor porque se me inculpe de algo que evidentemente no hice. De forma responsable y velando por que la verdad salga a la luz, reitero mi compromiso en colaborar con las instancias federales para que de forma inmediata los mexicanos puedan saber con plenitud lo que ocurrió y la trágica realidad que nos aquejan las personas que actualmente detentan el poder en Morelos", concluyó el ex jugador.