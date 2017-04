"Aquí no la conocía nadie. Yo me enteré de ella por un libro de seres extraordinarios, de fenómenos editado en España. Me llamó la atención porque decían que era de Sinaloa. Me puse a buscar y leyendo las memorias del padre de Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura en 1990) había una señora muy parecida a ella, por los años de que se va y cómo se dio la compra de ella que estaba en la casa de un ex gobernador de Sinaloa me di cuenta que sí se tenían referencias de ella acá en México", agregó.