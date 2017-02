"En lo personal, la he recibido porque nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto al de servicio público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la posibilidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia y así seguir apoyando a las niñas y los niños con cáncer", afirmó el ex mandatario.