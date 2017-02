Por otro lado, desde el PAN y "cierta televisora" se busca encabezar una "digna cruzada" en contra de Trump y el riesgo que representa, para posicionar a quien ya cuenta con el respaldo de las élites políticas, económicas y mediáticas, brindando al grupo del ex presidente derechista Felipe Calderón —que busca postular a la presidencia a su esposa, Margarita Zavala— la oportunidad de volver a la presidencia, por si acaso el PRI no se recupera y no está en condiciones de mantenerse en Los Pinos.