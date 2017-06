Durante la madrugada, la policía todavía temía que pudiera haber otro ataque. Cerca de la medianoche, una agresión a cuchillazos en la zona de Vauxhall encendió las alarmas, pero luego la policía de Londres informó que el hecho no tenía relación alguna con el atentado. También hubo tres explosiones controladas cerca de London Bridge. Fuentes de la policía confirmaron al diario The Sun –que tiene sus oficinas a metros del lugar– que las detonaciones fueron realizadas por personal antiexplosivos, pero no dieron más detalles al respecto.